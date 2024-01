UE pede investigação sobre agência da ONU após dossiê de suposto envolvimento com Hamas

A União Europeia pediu, nesta segunda-feira, 29, uma investigação sobre a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (UNRWA) após acusações de suposto envolvimento de funcionários da agência com atividades do grupo terrorista Hamas. As acusações foram baseadas em um dossiê de Israel apresentado aos Estados Unidos, que alega a participação de 12 trabalhadores da ONU no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

A UE pediu à UNRWA que aceite uma auditoria da Agência a ser realizada por especialistas externos independentes nomeados pela UE, disse o seu porta-voz, Eric Mamer.

A UNRWA abriu uma investigação na sexta-feira, 26, após as acusações de Israel. Vários dos países que a apoiam suspenderam temporariamente o seu financiamento, incluindo a Alemanha, o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá e o Japão, enquanto a Comissão Europeia garantiu nesta segunda-feira que decidirá o que fazer nas próximas horas.