Roma vence lanterna Salernitana no fechamento da rodada do Italiano

Dybala e seu companheiro de ataque, o belga Romelu Lukaku, continuaram em busca do segundo gol, mas foi o meia Lorenzo Pelligrini quem ampliou a vantagem romanista (66').

O argentino Paulo Dybala abriu o placar em cobrança de pênalti (51'), marcado pelo árbitro após toque de mão do volante Giulio Maggiore dentro da área.

Sem convencer, a Roma bateu a lanterna Salernitana por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), fora de casa, no jogo que fechou a 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Salernitana respondeu imediatamente com Grigoris Kastanos (70') e, melhor fisicamente, pressionou pelo empate, mas o placar não se moveu até o apito final.

O jogo marcou o reencontro de Filippo Inzaghi, técnico da Salernitana, com Daniele De Rossi, comandante da Roma, que fizeram parte do elenco da seleção da Itália que ganhou a Copa do Mundo de 2006.

'Pippo' Inzaghi, que assumiu o cargo em outubro do ano passado, viu seu time sofrer a 14ª derrota na temporada, a sétima em casa. A equipe de Salerno é a lanterna do campeonato com seis pontos atrás da Udinese, primeiro concorrente fora da zona de rebaixamento.

Do lado oposto, De Rossi, que fez seu segundo jogo oficial à frente da Roma, tem até agora 100% de aproveitamento.

Com a vitória, os 'giallorossi' subiram para a 5ª posição na tabela com 35 pontos, um atrás da Atalanta (4ª), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada e tem um jogo a menos.