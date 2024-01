Procuradora da Guatemala participa de reunião com Arévalo, mas sai antecipadamente

A procuradora-geral da Guatemala, Consuelo Porras, participou, nesta segunda-feira (29), de uma reunião com o novo presidente, Bernardo Arévalo, e seu gabinete, mas saiu antecipadamente, alegando impedimentos legais, sem que tenham abordado o pedido do chefe de Estado para que renuncie.

Porras, que impulsionou uma cruzada judicial que pôs em xeque a posse de Arévalo, atendeu à segunda convocação do novo presidente, que pediu publicamente sua demissão, o que ela rejeita. Seu mandato vence em 2026.

"Me vi na necessidade de me retirar, já que se pretendia realizar a reunião no âmbito do Conselho de Ministros, que por mandato constitucional e legal estou proibida de participar", afirmou Porras em um vídeo difundido nas redes sociais após deixar a Casa Presidencial.