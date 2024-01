Polícia da Califórnia realiza primeiras prisões por assassinatos no deserto

Os corpos, todos com ferimentos de bala e alguns com queimaduras, foram descobertos pelas autoridades em uma estrada empoeirada a cerca de 80 quilômetros de Los Angeles.

"Foram realizadas prisões no caso de homicídio múltiplo em El Mirage", informou o gabinete do xerife do condado de San Bernardino a cargo das investigações.

A polícia da Califórnia informou, nesta segunda-feira (29), que realizou as primeiras prisões pelo assassinato de seis pessoas cujos corpos foram encontrados em uma área desértica do estado.

Os oficiais respondiam a um chamado na comunidade de El Mirage, em 23 de janeiro, quando se depararam com cinco corpos, rodeados por várias cápsulas de balas. O sexto corpo foi encontrado na manhã seguinte pelos detetives quando faziam uma varredura pelo local.

A polícia do condado de San Bernardino mentém cautela sobre o caso, mas imagens exibidas pelos meios de comunicação mostravam um veículo com marcas de tiros no local. Os oficiais ainda não revelaram as informações pessoais sobre as vítimas.

Regiões do sul de Califórnia são cenário de enfrentamentos entre gangues, com alguns grupos ligados a cartéis mexicanos lutando por controle para expandir o lucrativo mercado das drogas deste lado da fronteira.

Mas especialistas não parecem identificar ainda uma relação entre o caso e a atividade das gangues.

"Se isto estivesse ligado aos cartéis, no sentido de se tratar de operações de grupos criminosos internacionais nos Estados Unidos, então é quase certo que o FBI e o Departamento de Segurança Doméstica estariam envolvidos", disse Peter Hanink, professor de sociologia e criminologia da Universidade Politécnica do Estado da Califórnia em Pomona (Cal Poly Pomona) ao jornal LA Times.

"Se os cartéis de drogas fossem suspeitos, provavelmente estaria envolvida a DEA [Administração de Controle de Drogas dos Estados Unidos]", acrescentou.