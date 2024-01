Polícia da Califórnia prende 5 suspeitos por assassinato múltiplo no deserto

A polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, informou, nesta segunda-feira (29), que realizou as prisões de cinco suspeitos pelos assassinatos de seis pessoas, cujos corpos foram encontrados em uma área desértica do estado, um crime que acreditam possuir vínculos com uma disputa por tráfico de drogas.

"Acreditamos que prendemos todos os suspeitos neste caso", disse o sargento da divisão de homicídios Michael Warwick.

Os cinco suspeitos, homens com entre 24 e 34 anos, estão sob custódia e sem direito à fiança.