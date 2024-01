Nova Zelândia suspende doações à UNRWA

A Nova Zelândia somou-se nesta terça-feira (30) aos países que suspenderam o financiamento da agência da ONU de assistência aos refugiados palestinos (UNRWA) após acusações de Israel de que alguns funcionários da agência participaram do ataque do Hamas em 7 de outubro.

O primeiro-ministro Christopher Luxon anunciou a suspensão do financiamento até que as acusações sejam investigadas. Segundo ele, a Nova Zelândia aportava mais de US$ 600 mil anuais na agência.