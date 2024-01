Morre aos 84 anos o embaixador e ex-ministro Samuel Pinheiro Guimarães

Morreu em Brasília nesta segunda-feira, 29, o embaixador e ex-ministro Samuel Pinheiro Guimarães, aos 84 anos. Guimarães foi secretário-geral do Itamaraty de janeiro de 2003 a outubro de 2009, durante os dois primeiros mandatos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A causa da morte não foi divulgada.

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil (atual UFRJ), Guimarães Neto ingressou no Itamaraty em 1963.

Teve passagem pelo Departamento Econômico da pasta e pela direção do Instituto de Pesquisas em Relações Internacionais (IPRI), bem como, durante a gestão de Celso Amorim, a vice-presidência da Embrafilme - cargo o qual deixou após a crise com filme Pra Frente, Brasil, que criticava a tortura de presos políticos no Brasil durante a ditadura militar.