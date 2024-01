Líderes de França e Comissão Europeia se reunirão em meio a protestos agrícolas

"Entendemos que [ele] deu instruções a seus negociadores para que coloquem fim às sessões de negociação que estavam em curso no Brasil e, em particular, a visita que o vice-presidente da Comissão havia previsto em caso de conclusão", acrescentou.

O presidente francês, Emmanuel Macron, se reunirá com a titular da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na próxima quinta-feira (1º), em Bruxelas, para discutir medidas de apoio aos agricultores em meio a protestos na União Europeia e ao acordo comercial com o Mercosul.

O encontro entre Macron e Von de Leyen ocorrerá durante uma cúpula extraordinária sobre a situação orçamentária da UE, ao passo que ambos também abordarão a importação de produtos agrícolas da Ucrânia e a imposição de um pousio aos agricultores.

A Comissão Europeia e o Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) negociam um acordo comercial e político desde 1999, mas para assiná-lo, é necessário o aval de todos os Estados-membros do bloco europeu.

Na semana passada, os ministros das Relações Exteriores do bloco sul-americano afirmaram que estariam dispostos a firmar o pacto comercial com a UE o mais rapidamente possível, sugerindo que resolvessem as discrepâncias pendentes após o princípio do acordo alcançado em 2019.

vl-tjc/eg/yr/mvv