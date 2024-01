Governo da Colômbia e ELN estendem negociação para prorrogar trégua

O ministro da Defesa da Colômbia, Iván Velásquez, deixou Havana hoje, após participar, no fim de semana, das negociações iniciadas em 22 de janeiro na capital, informou a delegação do governo em outra mensagem no X.

"Levando em conta que no dia de hoje, 29 de janeiro de 2024, expira" o cessar-fogo, "se dará continuidade até 5 de fevereiro", para tentar prorrogar a trégua, que entrou em vigor em 3 de agosto, por seis meses, indica o acordo publicado pelas duas delegações no X, antigo Twitter.

O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN) concordaram em estender por uma semana as negociações para prorrogar o cessar-fogo bilateral, que expira nesta segunda-feira (29), informaram as partes em Havana.

Na semana passada, as duas delegações haviam dito que a ampliação do cessar-fogo se tornaria efetiva a partir de 30 de janeiro, sem dar detalhes.

Essa prolongação começou a ser negociada depois que o ELN se comprometeu a suspender os sequestros em troca de resgate durante a quinta rodada de negociações de paz celebrada em dezembro no México.

O acordo do México conseguiu superar a crise pelo sequestro, em 28 de outubro, do pai do astro do futebol colombiano Luis Díaz, que foi posto em liberdade 12 dias depois.

Mas, neste fim de semana, Pablo Beltrán, chefe da delegação negociadora do ELN reclamou em uma mensagem no X de "que as operações contra o ELN não acabaram".

Beltrán responsabilizou o Clã do Golfo e as dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que, segundo ele, "operam em conjunto com o Exército colombiano".

Esse grupos dissidentes rejeitaram em 2016 o acordo histórico de paz entre as Farc e o governo.