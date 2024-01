Cuba registra em dois anos maior êxodo migratório desde a revolução de 1959

"Era muito difícil resolver e saciar as necessidades básicas, não havia nada, o tema dos apagões era insuportável e o da comida, o preço do dólar" subia sem parar, disse à AFP essa comerciante autônoma de Miami, aonde chegou em novembro.

Em meio a uma inflação galopante, do colapso da produção agrícola e de uma lenta recuperação do turismo em seu país, a jovem de 30 anos partiu em agosto desiludida pela rápida deterioração da situação econômica.

Elsa resistiu a deixar Cuba, até que as oportunidades acabaram e ela decidiu se somar, em 2023, ao êxodo de cubanos, que, em dois anos, alcançou níveis recordes. Uma sangria sem precedentes desde o início da Revolução em 1959 e motivada pela grave crise econômica da ilha.

Como muito de seus compatriotas, Elsa voou até Manágua e de lá percorreu um perigoso caminho de cerca de 3.000 km até chegar à fronteira dos Estados Unidos.

No sábado, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos revelou que em 2023 registrou mais de 153.000 entradas irregulares de cubanos ao país. Outros 67.000 voaram diretamente ao território americano graças ao programa conhecido como Parole, implementado há um ano pela administração de Joe Biden.

Juntamente com os mais de 313.000 que entraram sem documentos em 2022, isso "representa o maior número de migrantes cubanos já registrado em dois anos corridos desde o começo do êxodo cubano pós-revolucionário em 1959", disse Jorge Duany, diretor do Instituto de Pesquisas Cubanas da Universidade Internacional da Flórida.

Em dois anos, pelo menos 533.000 cubanos chegaram aos Estados Unidos, um número equivalente a 4,8% dos 11,1 milhões de habitantes da ilha. Isso sem contar as entradas com outros tipos de vistos sobre as quais não há números oficiais disponíveis.