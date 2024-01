Costa do Marfim bate Senegal nos pênaltis e vai às quartas da CAN

A Costa do Marfim, que passou de forma dramática pela fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN), eliminou o atual campeão Senegal nos pênaltis (5-4 após empate em 1 a 1) nesta segunda-feira (29) e se classificou para as quartas de final do torneio.

Franck Kessié converteu a cobrança decisiva para os marfinenses, que tiveram 100% de aproveitamento, enquanto o terceiro batedor senegalês, Moussa Niakhaté, acertou a trave.

Kessié havia empatado o confronto nos últimos minutos do tempo normal (86') cobrando pênalti. Antes, no início da primeira etapa, Senegal tinha saído na frente com gol de Habib Diallo (4').