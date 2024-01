Comunicado do Business Wire :Lifezone Metals Limited

O CEO da Lifezone Metals Limited ( NYSE: LZM ), Chris Showalter, tem o prazer de fornecer os resultados do programa de exploração de perfuração de diamante Safari Link 2023 em seu Projeto de Níquel Kabanga, localizado no noroeste da Tanzânia. O programa de perfuração de exploração de 2023 foi projetado para testar a continuação da mineralização de níquel de alto grau de Tembo na área de Safari Link, que compreende 1,4 quilômetro de comprimento longitudinal a nordeste das zonas de Tembo e Safari.

"Como um exemplo claro de nosso progresso em direção ao desenvolvimento do projeto e em parceria com o governo da Tanzânia, podemos anunciar que o Campo Kabanga está agora conectado à rede nacional da Tanzânia com uma linha de energia de 33 quilovolts até o local. Com o compromisso da Tanzânia de aumentar o fornecimento de hidroeletricidade limpa e verde disponível em sua rede nacional, podemos esperar que as atividades do Campo Kabanga sejam alimentadas por energia renovável em curto prazo."

O Sr. Showalter declarou: "Acredita-se que o nosso Projeto de Níquel Kabanga não seja apenas um dos maiores depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos e de mais alto grau do mundo, mas também continuamos demonstrando que há novas áreas para descoberta de níquel e mais potencial para adição de recursos. Obtivemos resultados significativos em um programa de perfuração limitado no Safari Link e, embora seja muito cedo para saber se alguma mineralização de níquel de alto grau do Safari Link poderia ser adicionada ao Estudo de Viabilidade Definitivo que deve ocorrer no final do terceiro trimestre de 2024, acreditamos que o Safari Link representa uma oportunidade de curto prazo para recursos e adição de valor."

-- A área do Safari Link abrange 1,4 quilômetro de extensão longitudinal a nordeste da Zona Tembo, incorporando a Zona Safari. Os geólogos da Lifezone Metals acreditam que a área do Safari Link representa a melhor oportunidade para o acréscimo futuro de recursos.

Tabela 1: Resultados de ensaios de perfuração de exploração na área do Safari Link. As perfurações com o prefixo "KR07" foram perfurados em 2007 por um operador de projeto anterior. Os furos com prefixo "KL22" e "KL23" foram perfurados pela Lifezone Metals em 2022 e 2023, respectivamente.

Onze perfurações de exploração com diamante, totalizando 7.424 metros, foram concluídas em 2023 na Safari Link. Sete dessas perfurações retornaram resultados de ensaios com interceptações significativas de mineralização de níquel localizadas entre 400 metros e 600 metros abaixo da superfície. A perfuração de exploração foi realizada para testar os limites da mineralização na lacuna de 1,0 quilômetro entre as zonas Tembo e Safari. A Lifezone Metals interrompeu a perfuração de exploração em novembro de 2023, após ter saído com sucesso 300 metros a nordeste de Tembo Norte. Outros 700 metros de comprimento de ataque permanecem inexplorados pela perfuração a nordeste em direção à Zona Safari. A Zona Safari em si tem um comprimento longitudinal de cerca de 400 metros (conforme indicado pelos levantamentos EM de perfurações de sondagem de 2007) e tem cinco perfurações de sondagem amplamente espaçados, cada um com interceptações mineralizadas.

Um programa de perfuração de exploração foi desenvolvido para a zona localizada a nordeste da Zona Tembo (até a Zona Safari, inclusive), conhecida como Safari Link. As perfurações anteriores nas zonas Tembo Norte e Safari mostraram o alto potencial de continuação da mineralização ao longo dessa tendência. O programa de perfuração Safari Link foi projetado para testar a presença de mineralização no estilo de Tembo, conforme sinalizado pela cobertura EM/magnética aérea e EM terrestre, que não mostra lacunas significativas ao longo da extensão longitudinal a nordeste de Tembo.

Acampamento de Kabanga agora conectado à rede elétrica regional

A Tanzania Electric Supply Company Limited ("TANESCO") concluiu a construção de uma linha de energia de 33 quilovolts que conecta o Kabanga Camp, localizado na Licença Especial de Mineração, à rede elétrica regional. Este marco significativo possibilita o fornecimento de eletricidade confiável ao Projeto, o que ajudará a apoiar os trabalhos iniciais e reduzirá o perfil geral de emissões de carbono, diminuindo a dependência do local de geradores diesel-elétricos para obter energia. Como resultado, espera-se que o local reduza seu consumo de diesel em 17.670 litros por mês. A nova linha de energia deve ser energizada até o final de fevereiro.

A Tanzânia está concentrada em melhorar a confiabilidade de sua rede nacional de energia e pretende se tornar uma exportadora líquida de eletricidade após a construção de novas instalações hidrelétricas, incluindo a barragem hidrelétrica Jules Nyerere de 2,1 gigawatts e a usina hidrelétrica Kakono de 88 megawatts.

Pessoas qualificadas

Os resultados de exploração divulgados neste comunicado à imprensa foram preparados sob a supervisão e aprovados por Sharron Sylvester, BSc (Geol), RPGeo AIG (10125), Diretora técnica, Geologia, OreWin Pty Ltd. A Sra. Sylvester é considerada uma Pessoa Qualificada de acordo com as regras da subparte 1300 do Regulamento S-K da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para Divulgações de Propriedade para Registrantes de Mineração (S-K 1300) e é considerada independente da Lifezone Metals.

Sobre a Lifezone Metals

Na Lifezone Metals (NYSE: LZM), nossa missão é fornecer uma produção e reciclagem de metais mais limpa e responsável. Usando uma plataforma escalável fundamentada em nossa Tecnologia Hydromet, oferecemos uma produção de metais com menor consumo de energia, emissões reduzidas e custos menores em comparação com a fundição tradicional.

Nosso Projeto de Níquel Kabanga na Tanzânia é considerado um dos maiores e mais ricos depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos do mundo. Ao combinar com nossa Tecnologia Hydromet, trabalhamos para desbloquear uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto de grau LME para os mercados globais de metais para baterias, capacitando a Tanzânia a alcançar a criação de valor total no país e se tornar a próxima principal fonte de níquel Classe 1. Um Estudo de Viabilidade Definitivo para o projeto está previsto para ser concluído até o terceiro trimestre de 2024.

Por meio de nossa joint venture de reciclagem de platina, paládio e ródio, com sede nos Estados Unidos, estamos trabalhando para demonstrar que nossa tecnologia Hydromet pode processar e recuperar metais do grupo da platina de conversores catalíticos automotivos usados de origem responsável de forma mais limpa e eficiente do que os métodos convencionais de fundição e refino.

https://lifezonemetals.com

Declarações Prospectivas

Certas declarações aqui feitas não são fatos históricos, mas podem ser consideradas "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado e das disposições de "porto seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 relativamente, entre outros fatores, aos planos, estratégias e perspectivas, tanto comerciais como financeiras, da Lifezone Metals Limited e de suas subsidiárias e/ou afiliadas.

Em geral, as declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acreditar", "pode", "irá", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "esperar", "deveria", "iria", "planejar", "prever", "potencial", "parecer", "buscar", "futuro", "perspectiva" ou os negativos destes termos ou variações dos mesmos ou terminologia semelhante ou expressões que prevejam ou indiquem eventos futuros ou tendências ou que não sejam declarações de questões históricas; sempre que a ausência destes não signifique que uma declaração não seja prospectiva. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre eventos futuros, resultados futuros estimados ou antecipados da Lifezone Metals, oportunidades futuras para a Lifezone Metals, incluindo a eficácia da tecnologia hidrometalúrgica da Lifezone Metals (Tecnologia Hydromet) bem como o desenvolvimento e processamento de recursos minerais no Projeto de Kabanga, além de outras declarações que não são fatos históricos.

Essas declarações baseiam-se nas expectativas atuais da administração da Lifezone Metals e não são previsões de desempenho real. Essas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por nenhum investidor como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão fora do controle da Lifezone Metals e de suas subsidiárias. Essas declarações estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas relacionados aos negócios da Lifezone Metals, e os resultados reais podem ser substancialmente diferentes. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, políticas e comerciais gerais, inclusive, mas não se limitando a, interrupções econômicas e operacionais; inflação global e aumentos de custos de materiais e serviços; confiabilidade da amostragem; sucesso de qualquer trabalho piloto; custos operacionais e de capital que variam significativamente em relação às estimativas; atrasos na obtenção ou falhas na obtenção das aprovações governamentais, ambientais ou de outros projetos; mudanças nas regulamentações governamentais, na legislação e nas taxas de tributação; inflação; mudanças nas taxas de câmbio e na disponibilidade de moeda estrangeira; flutuações nos preços das commodities; atrasos no desenvolvimento de projetos e outros fatores; o resultado de qualquer processo judicial que possa ser instaurado contra a Lifezone Metals; nossa capacidade de obter capital adicional, incluindo o uso do mercado de dívida, futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; os riscos relacionados à implementação dos negócios da Lifezone Metals, a eficácia da tecnologia Hydromet e o cronograma dos marcos comerciais esperados; a aquisição, manutenção e proteção da propriedade intelectual; a capacidade da Lifezone de realizar projeções e antecipar incertezas relacionadas aos nossos negócios, operações e desempenho financeiro, incluindo expectativas com relação ao desempenho financeiro e comercial, projeções financeiras e métricas de negócios e quaisquer suposições subjacentes; expectativas com relação ao desenvolvimento de produtos e tecnologia e ao pipeline; os efeitos da concorrência nos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de executar sua estratégia de crescimento, gerenciar o crescimento de forma lucrativa e reter seus principais funcionários; A capacidade da Lifezone Metals de manter a listagem de seus títulos em uma bolsa de valores nacional dos EUA; nossa capacidade de cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis; ficar atualizado de leis e regulamentos novos ou modificados que se apliquem aos nossos negócios, inclusive regulamentos de privacidade; e outros riscos que serão detalhados periodicamente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A lista anterior de fatores de risco não é exaustiva. Pode haver riscos adicionais que a Lifezone Metals no momento não conhece ou que a Lifezone Metals atualmente acredita serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disto, as declarações prospectivas indicam expectativas, planos ou previsões da Lifezone Metals sobre visões e eventos futuros na data desta comunicação. A Lifezone Metals antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Lifezone Metals mudem. Contudo, embora a Lifezone Metals possa optar por atualizar estas declarações prospectivas no futuro, a Lifezone Metals se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazer o mesmo.

Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das avaliações da Lifezone Metals em qualquer data posterior à data deste comunicado. Consequentemente, não se deve colocar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Nada aqui deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas apresentadas aqui serão alcançadas ou que quaisquer resultados contemplados nessas declarações prospectivas serão alcançados. Você não deve depositar confiança excessiva nas declarações prospectivas neste comunicado, que baseiam-se em informações disponíveis para nós até a data em que são feitas e são qualificadas em sua totalidade por referência às declarações de advertência aqui contidas. Em todos os casos em que o desempenho histórico é apresentado, observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Exceto quando exigido de outro modo pela lei aplicável, nos isentamos de qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir modificações em suposições ou fatores subjacentes, novas informações, dados ou métodos, eventos futuros ou outras alterações após a data desta comunicação, exceto segundo exigido pela lei aplicável.

