Charles III e Kate deixam hospital e iniciam período de recuperação

O rei Charles III e sua nora, a princesa Kate, esposa do herdeiro à coroa britânica, William, deixaram nesta segunda-feira (29) o hospital onde estavam internados em Londres e cancelaram compromissos públicos agendados para as próximas semanas, informaram fontes oficiais. Charles III foi operado na sexta-feira de una hipertrofia "benigna" da próstata no The London Clinic, um centro médico particular onde Kate se internou há treze dias para uma misteriosa cirurgia "abdominal". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A princesa de Gales voltou para sua casa em Windsor para continuar recuperando-se da cirurgia. Está tendo uma boa evolução", informou um primeiro comunicado.

Três horas depois, seu sogro, o Rei Charles, também deixou o hospital. "O rei recebeu alta do hospital nesta tarde após o tratamento médico previsto e reprogramou seus próximos compromissos públicos para permitir um período de recuperação", informou o Palácio de Buckingham em comunicado. O monarca, de 75 anos, vestido com terno e casaco pretos, cumprimentou a multidão que o esperava ao sair da clínica, acompanhado por sua esposa Camilla. A misteriosa hospitalização de Kate chamou a atenção da opinião pública pelos poucos detalhes sobre sua cirurgia "abdominal". Após a intervenção, que "foi um sucesso", segundo um comunicado oficial, Kate cancelou todos seus compromissos oficiais até 31 de março. "O fato de a princesa permanecer no hospital durante grande parte dos próximos quinze dias indica uma operação séria", escreveu o The Times no dia seguinte à internação.

Play

Depois que a hospitalização tornou-se pública em 17 de janeiro, a imprensa britânica afirmou que não se tratava de um câncer. "Devido ao tempo esperado de permanência no hospital e seu lento retorno aos deveres reais, é pouco provável que tenha sido uma cirurgia pequena", explicou o The Times. "Uma cirurgia abdominal pode ser no estômago, apêndice, rins, intestino, sistema reprodutivo", afirmou o jornal.

O mistério em torno da operação de Kate se opõe à transparência em relação à doença do rei, operado na sexta-feira. Os detalhes da doença de próstata do monarca foram divulgados para incentivar os homens a realizarem exames.