Carlos Bolsonaro é alvo de operação policial por espionagem ilegal

No domingo, Jair Bolsonaro negou a existência de qualquer tipo de organização de monitoramento ilegal durante seu governo e classificou as investigações como uma "narrativa".

"Nesta nova etapa, a Polícia Federal busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas", declarou o comunicado da polícia federal.

As buscas realizadas nesta segunda-feira são um desdobramento de uma operação lançada na última quinta-feira (25) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que também teria sido alvo de espionagem.

As outras três ordens de buscas foram realizadas em Formosa, no estado de Goiás e em Salvador, na Bahia.

Segundo imagens divulgadas pela TV, o legislador estava com seu pai nesta segunda-feira em uma casa em Angra dos Reis, que foi alvo de buscas. Sua residência no Rio de Janeiro e seu gabinete na Câmara Municipal também foram revistados, acrescentou a imprensa.

Naquele dia, a casa e o gabinete do ex-diretor de Inteligência Alexandre Ramagem, atual deputado federal pelo Partido Liberal (PL), de Bolsonaro, foram revistados. A polícia levou computadores e telefones de sua residência em Brasília.

Entre os supostos monitorados, além de Moraes, estariam também o juiz do STF Gilmar Mendes, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e o ex-governador do estado do Ceará Camilo Santana, atual Ministro da Educação no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.