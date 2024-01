Brasil vira sobre Equador e se classifica para fase final do Pré-Olímpico

Os equatorianos saíram na frente no início do segundo tempo com Patrick Mercado batendo da entrada da área (58'), mas a virada da Seleção veio em menos de 20 minutos.

O Brasil virou sobre o Equador e conseguiu uma vitória por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), com gols de Marlon Gomes e Gabriel Pirani, e se tornou a primeira seleção classificada para a fase final do Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano.

Com a vitória, o Brasil lidera o Grupo A do Pré-Olímpico com 9 pontos em três jogos, o que garante a classificação para a fase final, um quadrangular que será disputado entre os dias 5 e 11 de fevereiro, que vai distribuir duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Já o Equador permanece com 7 pontos, mas quatro jogos disputados, seguido pela anfitriã Venezuela (2 pontos), ainda joga Colômbia e Brasil na fase de grupos.

A seleção colombiana, que ainda não pontuou, e a Bolívia (1 ponto) já estão eliminadas.

Depois das difíceis vitórias sobre Bolívia (1 a 0) e Colômbia (2 a 0), o Brasil fez mais um jogo complicado contra o Equador.

Endrick ficou isolado no ataque e criou só uma chance de perigo, uma cabeçada que passou ao lado da trave esquerda após cruzamento de Alexsander (20').

Sem conseguir se impor no meio de campo, o Brasil cresceu com a entrada de Gabriel Pec no lugar de Maurício na volta do intervalo.