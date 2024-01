Bolívia sofre com semana de bloqueios de estradas em apoio a Evo Morales

Antigos aliados, ambos os líderes foram aclamados como candidatos à corrida presidencial de 2025 dentro do Movimento Ao Socialismo (MAS), o partido governista dividido.

Os produtores de coca e outras organizações camponesas pressionam nas estradas pela renúncia dos magistrados e pelo chamado a eleições judiciais, com o confronto entre Morales e o governo de Luis Arce como pano de fundo.

Caminhões e passageiros retidos, regiões incomunicáveis e escassez nas cidades: a Bolívia enfrenta há uma semana protestos dos seguidores de Evo Morales contra os juízes que impedem uma nova candidatura presidencial do ex-chefe de Estado.

"Hoje temos 25 pontos de bloqueio no país, gerando escassez em nível nacional de alimentos e até mesmo de combustíveis", disse Jhonny Aguilera, vice-ministro do Interior.

Em La Paz, já se sente a escassez de frango e outros produtos básicos. No mercado de Villa Fátima, "não há nada, nem miúdos para vender", disse Marisol Llanque, uma consumidora de 32 anos, à AFP.

Nos mercados, o quilo de frango está sendo vendido por cerca de dois dólares e meio (R$ 12,3), um dólar a mais do que antes dos protestos. Suprimentos em menor quantidade estão chegando aos estabelecimentos estatais por avião.

Os bloqueios começaram em 22 de janeiro, mas se intensificaram enquanto o governo tenta promover um acordo no Congresso para realizar eleições judiciais que deveriam ter sido convocadas no ano passado.

Trinta e dois policiais ficaram feridos nos confrontos com os camponeses, e também foram oficialmente relatados onze detidos e duas pessoas que morreram retidas nos bloqueios que isolam o leste do oeste do país.

"Estamos organizados para resistir por muito tempo nessa questão de bloqueios se não convocarem o diálogo" para que os juízes "deixem seus cargos", alertou Leonardo Loza, deputado dos produtores de coca, à emissora de televisão PAT.