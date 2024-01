Bayern critica especulações sobre futuro de Thomas Tuchel

O Bayern de Munique criticou nesta segunda-feira (29) as "declarações não baseadas em fatos" sobre o futuro de Thomas Tuchel, enquanto várias especulações circulam na Europa sobre quem será o substituto de Xavi Hernández no comando do Barcelona.

"Não aceitamos mais tais declarações que não são baseadas em fatos dirigidas diretamente contra o nosso treinador, que vêm sempre da mesma fonte", afirmou o clube bávaro em um comunicado.

Segundo o canal Sky Sport Germany, Tuchel falou durante reunião no domingo com um grupo de torcedores do Bayern sobre a possibilidade de um dia voltar a treinar um clube fora da Alemanha.