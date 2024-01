Ataque israelense deixa seis mortos na Síria, entre eles combatentes pró-iranianos (ONG)

Seis pessoas, incluindo combatentes pró-iranianos, morreram nesta segunda-feira (29) em um ataque israelense no sul de Damasco, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Três mísseis israelenses atingiram uma base do Hezbollah libanês e da Guarda Revolucionária iraniana, no bairro de Sayeda Zeinab, causando pelo menos seis mortes", disse à AFP o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman, que disse não poder confirmar se havia civis entre as vítimas.

