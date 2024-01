Ataque israelense deixa oito mortos na Síria, entre eles combatentes pró-iranianos

Ao menos oito pessoas, incluindo combatentes pró-iranianos, morreram nesta segunda-feira (29) em um ataque israelense no sul de Damasco, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Três mísseis israelenses atingiram uma base do Hezbollah e da Guarda Revolucionária" do Irã "no distrito de Sayyida Zeinab, deixando ao menos oito mortos", disse Rami Abdel Rahman, diretor dessa ONG, revisando para cima o balanço de mortos.

Dois sírios, entre eles o guarda-costas de um oficial da Guarda Revolucionária, estão entre os mortos, acrescentou a organização com sede no Reino Unido e que dispõe de uma grande rede de fontes na Síria.