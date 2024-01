Arcebispo de Canterbury critica ante lordes britânicos plano de deportações para Ruanda

"O país pode fazer melhor do que esse projeto de lei", disse o arcebispo.

Adotado na Câmara dos Comuns, o polêmico projeto de lei está sendo analisado pela Câmara dos Lordes, onde se reúnem membros não eleitos do Parlamento britânico, incluindo dignitários da Igreja da Inglaterra.

O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual da Igreja Anglicana, criticou nesta segunda-feira (29), ante os lordes, a câmara alta do Parlamento britânico, o projeto de lei do governo conservador britânico, destinado a deportar imigrantes em condição irregular para Ruanda.

"Mas, acima de tudo", completou Welby, o texto é "prejudicial para a unidade do nosso país em um momento em que os grandes problemas da guerra, da paz, da defesa e da segurança exigem que estejamos unidos".

"É prejudicial para os solicitantes de asilo que precisam de proteção" e é "prejudicial para a reputação do país", acrescentou o líder religioso.

Com este projeto, "o governo continua buscando [atingir] bons objetivos da maneira errada, levando a nação por um caminho prejudicial", disse Welby aos seus pares.

A Câmara dos Lordes britânica já tinha manifestado dúvidas, em 22 de janeiro, em relação à última versão do polêmico plano do primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak.

A maioria dos representantes da câmara alta (214 contra 171) votou a favor do adiamento da ratificação do tratado que Londres assinou com Kigali até que o governo britânico demonstre que Ruanda é um país seguro para os migrantes que serão deportados para lá.

Este último projeto de lei do governo responde às preocupações expressadas pelo Supremo Tribunal britânico, que o havia declarado ilegal em sua versão anterior, por medo de que os solicitantes de asilo fossem transferidos de Ruanda para outros países, onde estariam em perigo.