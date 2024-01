Ambientalistas que jogaram sopa na 'Mona Lisa' podem pagar uma 'contribuição cidadã'

A Justiça francesa irá propor às duas ativistas ambientais que jogaram sopa no vidro que protege a "Mona Lisa", no museu do Louvre, uma alternativa a uma ação judicial consistente com o pagamento de uma "contribuição cidadã".

As duas ativistas, que permanecem sob custódia policial desde domingo, irão comparecer nesta segunda-feira (29) ante um delegado do promotor, "com vistas a uma contribuição cidadã", que é uma alternativa ao processo, indicou à AFP o Ministério Público de Paris.

No domingo, ambas as mulheres jogaram sopa de abóbora, que teriam escondido em uma garrafa térmica de café, nessa obra mestra de Leonardo Da Vinci para defender "o direito a uma alimentação saudável e sustentável" e denunciar um "sistema agrícola doente".