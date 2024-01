Xavi terá "comprometimento máximo" até o fim da temporada, garante presidente do Barça

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse acreditar que Xavi Hernández, que anunciou que vai deixar o cargo no final da atual temporada, manterá um "comprometimento máximo" e insistiu que o time deve seguir lutando pelo título de LaLiga e da Liga dos Campeões.

"Xavi me disse que no final da temporada iria sair, que queria terminar a temporada", afirmou Laporta, em declarações publicadas nos canais de mídia do Barça.

"É uma fórmula que aceito porque vem dele, que é uma lenda dos torcedores do Barcelona", acrescentou o presidente do clube, para quem "o seu comprometimento (de Xavi) e de sua equipe será máximo até o final da temporada".