Três soldados americanos morrem no Oriente Médio; Biden promete represálias

"Em 28 de janeiro, três integrantes do serviço americano morreram e 25 ficaram feridos por um ataque unidirecional [drone] que atingiu uma base no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria", disse o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em comunicado.

O "ataque dirigido contra as forças americanas não teve lugar na Jordânia [...] Seu alvo foi a base de Al Tanf na Síria", uma instalação estratégica da coalizão antijihadista, perto das fronteiras jordaniana e iraquiana, declarou Muhannad Mubaidin, porta-voz do governo jordaniano, na televisão estatal.

Em contrapartida, Washington já levou adiante ações de retaliação tanto na Síria quanto no Iraque.

Muitos desses ataques contra pessoal americano foram reivindicados pela Resistência Islâmica no Iraque, uma aliança de grupos armados vinculados ao Irã que se opõe ao apoio dos Estados Unidos a Israel no conflito em Gaza.

Ademais, desde o início de janeiro, os Estados Unidos bombardeiam, com o apoio do Reino Unido, posições dos rebeldes huthis no Iêmen, um grupo pró-iraniano que ataca navios mercantes internacionais no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

Além da guerra em Gaza, Israel mantém trocas de disparos quase todos os dias com o grupo libanês Hezbollah, muito próximo do Irã. Israel também intensificou seus ataques contra alvos ligados ao governo da Síria e contra os grupos pró-iranianos instalados nesse país.

A guerra entre Israel e Hamas eclodiu em 7 de outubro, com a incursão de comandos islamistas no sul do território israelense, que mataram quase 1.140 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250, segundo um balanço da AFP baseado nos dados divulgados palas autoridades israelenses.

Em resposta, Israel efetua uma ofensiva aérea e terrestre em Gaza que deixa até o momento 26.422 mortos, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas.

