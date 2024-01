Reunião em Paris sobre trégua em Gaza foi 'construtiva', segundo Israel

O diretor da CIA, William Burns, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e um alto funcionário egípcio também participaram das negociações.

Participaram do encontro chefes do Mossad (serviço israelense de inteligência externa) e do Shin Bet (serviço israelense de inteligência interna), diz um comunicado. As partes "continuarão discutindo esta semana em outras reuniões", acrescenta o texto.

A reunião realizada neste domingo (28) em Paris entre Estados Unidos, Egito, Catar e Israel para um cessar-fogo em Gaza foi "construtiva", afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acrescentando que ainda existiam "desacordos" entre as partes.

As reuniões, que começaram neste sábado, buscam avançar em direção a um acordo que inclua uma trégua nos combates e a libertação de reféns retidos pelo movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, segundo fontes conhecedoras.

O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfrenta intensa pressão da opinião pública para conseguir a libertação dos reféns retidos em Gaza, onde as operações militares israelenses não dão trégua.

O presidente americano Joe Biden conversou durante o fim de semana com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, sobre "os últimos acontecimentos em Israel e Gaza", mas a Casa Branca destacou que nenhum anúncio iminente estava previsto.

A guerra começou em 7 de outubro com o ataque de combatentes islamistas do Hamas, que mataram quase 1.140 pessoas, a maioria civis, e sequestraram quase 250 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Mais de 100 reféns foram libertados no fim de novembro durante uma trégua. De acordo com as autoridades israelenses, 132 permanecem retidos em território palestino e o governo acredita que 28 estão mortos.

Em resposta, Israel executa uma ofensiva aérea e terrestre que deixou pelo menos 26.422 mortos até o momento, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.