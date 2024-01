Presidente do Correio britânico demitido após escândalo

O presidente do Correio britânico foi demitido após o escândalo das falsas acusações de roubo aos funcionários da empresa estatal, anunciou neste domingo a ministra do Comércio, Kemi Badenoch.

"Decidi que, devido a todas as dificuldades do Post Office, não apenas o Horizon (nome dado ao escândalo) e sim ao conjunto do modelo econômico (...) precisamos de uma pessoa capaz de administrar estas questões de maneira eficaz", declarou a ministra conservadora à BBC.

O presidente do Post Office, Henry Staunton, estava no cargo desde dezembro de 2022.