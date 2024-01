Noruega vai continuar financiando UNRWA apesar de acusações contra funcionários

A Noruega, um dos principais doadores da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), anunciou neste domingo (28) que manterá seu financiamento apesar das suspeitas de que alguns funcionários estiveram envolvidos no ataque do Hamas em Israel.

"A Noruega decidiu manter seu financiamento", declarou o ministro das Relações Exteriores do país nórdico, Espen Barth Eide, em comunicado.

"Embora compartilhe a preocupação suscitada pelas acusações muito graves relacionadas com alguns membros do pessoal da UNRWA, peço encarecidamente aos outros doadores que reflitam sobre as consequências mais amplas de uma redução do financiamento da UNRWA neste período de situação humanitária extrema", acrescentou.