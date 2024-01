Morre, aos 41 anos, ex-artilheiro da seleção panamenha Luis Tejada

A entidade destacou que "o maior artilheiro da história da seleção panamenha [foi] peça fundamental na classificação para nossa primeira Copa do Mundo da Fifa de 2018 e sinônimo de desenvolvimento e evolução do futebol em nosso país".

O ex-artilheiro da seleção panamenha de futebol Luis 'El Matador' Tejada, que disputou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, morreu neste domingo aos 41 anos, anunciou a Federação Panamenha de Futebol (Fepafut).

Segundo a imprensa local, Tejada, nascido em 28 de março de 1982, disputava uma partida de veteranos em San Miguelito, bairro da região metropolitana da capital, quando começou a sentir dores no peito, supostamente por um infarto, o que fez com que fosse levado às pressas para uma clínica, onde morreu.

"É com grande pesar que nos despedimos de Luis Carlos 'Matador' Tejada, o lendário artilheiro da seleção panamenha. Seu legado no futebol panamenho durará para sempre. Que ele descanse em paz", postou também o presidente Laurentino Cortizo no X.

bur-nl/ol/aam