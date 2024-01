Líder norte-coreano supervisiona teste de míssil de cruzeiro lançado por submarino

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou o teste de lançamento de um novo míssil de cruzeiro estratégico a partir de um submarino, informou a mídia estatal nesta segunda-feira (29, noite de domingo no Brasil), em meio a tensões crescentes entre as duas Coreias.

Os dois mísseis Pulhwasal-3-31 "voaram no céu acima do Mar do Leste... para atingir o alvo insular" no domingo, relatou a agência de notícias estatal KCNA, acrescentando que Kim Jong Un "guiou" o lançamento.

O Pulhwasal-3-31 é uma nova geração de mísseis de cruzeiro estratégicos que Pyongyang afirmou ter testado pela primeira vez na quarta-feira anterior, disparando múltiplos mísseis em direção ao Mar Amarelo.