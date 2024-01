Jovens ambientalistas refazem expedição marítima de Darwin 200 anos depois

A bordo de um veleiro centenário, projeto científico Darwin200 é inspirado pelo naturalista inglês e percorrerá 74 mil km em dois anos para formar novas lideranças.Charles Darwin tinha apenas 22 anos quando, em 1831, iniciou uma viagem que marcaria a sua vida e a forma como entendia a natureza. Essa mesma aventura agora está sendo reeditada pelo projeto Darwin200. A centenária escuna holandesa Oosterschelde zarpou em agosto passado de Plymouth, na Inglaterra, rumo a uma expedição que deverá percorrer 40 mil milhas náuticas (74 mil km) em dois anos – quase seis vezes o diâmetro da terra. A iniciativa reúne 200 jovens ambientalistas – chamados de líderes Darwin –, que participam de atividades, pesquisas e intercâmbios a bordo do veleiro e em escalas em 32 portos ao redor do mundo. Nas palavras do biólogo e documentarista Stewart McPherson, fundador e diretor do projeto, o objetivo é "criar uma experiência igualmente transformadora para o público e para 200 dos jovens ambientalistas mais brilhantes do mundo, que têm potencial para serem líderes na ciência, tecnologia, engenharia, matemática e na conservação do amanhã, e os catalisadores para mudar o futuro do planeta para melhor." Depois de percorrer a costa atlântica da América do Sul, as Ilhas Malvinas, e navegar pelo Estreito de Magalhães, o navio está atualmente em Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Um dos tripulantes é o fotógrafo argentino Nicolás Marín, de 24 anos. Ver para cuidar A bordo do veleiro, Marín conversou com a DW por telefone. "Minha missão é levar a natureza ao maior número de olhos possível para poder conectá-la a eles. E a partir desta conexão, passar a cuidar dela e amá-la", explica. A carreira de Marín na fotografia de natureza foi meteórica: começou aos 18 anos, após deixar o tênis profissional, e, com a câmera na mão, chegou a Galápagos, Aruba e Polo Norte, entre outros destinos. Marín se especializou como fotógrafo subaquático, trabalhando para a National Geographic e em programas da ONU. Em 2023, ele também foi um dos vencedores do prêmio Melhor Fotografia da Natureza, concedido pela Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM). "O que mais gosto no meu trabalho é poder compartilhá-lo com mais pessoas, principalmente chegando às crianças, pelo papel que elas terão nos próximos anos na conservação do planeta", diz. Uma questão fundamental, quase dois séculos depois da viagem de Darwin a bordo do HMS Beagle, é o estado de conservação das espécies e as ameaças ao ambiente. "Além das belezas naturais, sempre documento o outro lado: os desastres ambientais provocados pela ação humana", diz Marín. Neste sentido, o argentino alerta para uma ameaça crescente: "Estamos combatendo um inimigo quase invisível. Antes víamos plásticos e sacolas, que continuam sendo um grande problema, e hoje se fala em microplásticos, com menos de seis milímetros, que começaram a entrar na cadeia alimentar dos animais. Estudos afirmam que ingerimos o equivalente a um cartão de crédito por semana. É alarmante." Esperança nos jovens Ao passar pelas Malvinas e pelos mares do sul, Nicolás Marín registra a biodiversidade de uma das áreas mais preservadas do planeta. "Não é só uma fotografia bonita. Na minha carreira e no meu trabalho, há uma missão – não só como fotógrafo, mas também como ativista." Os jovens que participam da expedição permanecem a bordo por um período, realizam atividades nas escalas e se revezam com outros selecionados. Muitos deles têm histórias anteriores de atuação em prol do ambiente, ajudando a reflorestar, criar reservas naturais, reabilitar ecossistemas e promover iniciativas de conservação. Em Punta Arenas, nono porto visitado pela expedição, também estão líderes do Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, Reino Unido e Uruguai. Juntamente com pesquisadores locais, eles abordam temas como florestas de algas, o impacto de espécies invasoras, áreas de alimentação de baleias e golfinhos no Estreito de Magalhães, a proteção dos povos nativos da região e a conservação do huemul, um cervo nativo ameaçado. Por questões logísticas, o trajeto difere levemente do original de Darwin, ainda que mantenha todos os portos em que o naturalista inglês desembarcou. Após avançar pelo Oceano Pacífico rumo ao norte, ao longo da costa chilena, a missão científica continuará em direção ao Peru e às Ilhas Galápagos, no Equador. Quem quiser acompanhar a aventura, que termina na Inglaterra em julho de 2025, pode acessar o site do projeto, que todas as semanas realiza transmissões ao vivo de experiências interativas, projetos de pesquisa, conferências e sessões de perguntas e respostas. Autor: Victoria Dannemann