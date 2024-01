Guiné vence Guiné Equatorial (1-0) nos acréscimos e vai à quartas da Copa Africana

A Guiné se classificou neste domingo (28) para as quartas de final da Copa Africana de Nações, ao derrotar a Guiné Equatorial por 1 a 0, graças a um gol marcado nos instantes finais dos acréscimos.

No Estádio Olímpico de Ebimpé, na Costa do Marfim, os guineenses jogaram em superioridade numérica a partir do início do segundo tempo, após a expulsão de Federico Bikoro no minuto 55. Pouco antes eles haviam tido um gol anulado por impedimento (52'), enquanto a Guiné Equatorial perdeu um pênalti aos 69 minutos de jogo.

Foi com uma bela cabeçada de Mohamed Bayo (98'), após um cruzamento de Ibrahim Diakite que a Guiné garantiu sua vaga nas quartas de final, em um jogo que só ficou mais animado no segundo tempo.