Girona vence Celta (1-0) e recupera liderança do campeonato espanhol

O Girona vai dormir como líder do campeonato à espera do que vai acontecer na quinta-feira, quando o Real Madrid vai disputar um jogo pendente, o da 20ª rodada contra o Getafe, fora de casa.

Um gol de Cristian Portugués 'Portu' (20') deu a vitória ao Girona, que reagiu da melhor forma após a eliminação nas quartas de final da Copa do Rei.

O Girona venceu neste domingo (28), em sua visita ao Celta, por 1 a 0, pela 22ª rodada de LaLiga, e recuperou a liderança do campeonato, que havia sido tomada provisoriamente pelo Real Madrid no sábado.

O Celta aumentou a pressão após o intervalo, buscando dificultar a saída do Girona, que continuava tentando dominar a posse de bola.

O grego Anastasios Douvikas desperdiçou duas chances quase consecutivas em que ficou cara a cara com o goleiro argentino do Girona (31' e 39'), que pouco antes havia defendido uma cabeçada de Strand Larsen (30').

Mas o goleiro do Celta nada pôde fazer pouco depois, quando 'Portu' entrou na área e chutou colocado abrindo o placar (20').

O ucraniano Artem Dovbyk, do Girona, teve uma chance em uma cabeçada que o goleiro Vicente Guaita defendeu (12').

Os catalães começaram a partida dominando no estádio Balaídos, mas o Celta foi crescendo na partida depois de sofrer o gol e levvaram perigo aos jogadores comandados pelo técnico Míchel Sánchez. Apesar da pressão, não conseguiram encontrar o gol de empate.

O time basco tomou o quarto lugar do Atlético de Madrid, enquanto espera o que a equipe madrilenha fará no último jogo do dia contra o Valencia.

Já o Cádiz, na estreia do seu novo técnico Mauricio Pellegrino, não conseguiu somar os três pontos que o tirariam da zona de rebaixamento.