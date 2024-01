Finlândia: Alexander Stubb pode se eleger em 1º turno na eleição presidencial

Uma projeção aponta uma possível vitória para o ex-primeiro-ministro Alexander Stubb no primeiro turno das eleições presidenciais da Finlândia. As votações acontecem neste domingo, 28, e podem reunir até 4,5 milhões de cidadãos para decidir sobre o futuro político do país nórdico, situado no norte da Europa.

A emissora pública finlandesa YLE projetou que Stubb venceu o primeiro turno das eleições presidenciais com 27,3% dos votos. O ex-ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, fica em segundo lugar, com 25,8%. Já o presidente do Parlamento da Finlândia, Jussi Halla-aho, deve ficar em terceiro lugar, com 18,6% dos votos.

O resultado projetado levará a disputa para um segundo turno em 11 de fevereiro entre Stubb e Haavisto, já que nenhum dos candidatos recebeu mais da metade dos votos.