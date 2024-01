Ex-primeiro-ministro da Finlândia Alexander Stubb vence 1º turno das eleições presidenciais

O ex-primeiro-ministro Alexander Stubb venceu o primeiro turno das eleições presidenciais da Finlândia neste domingo, 28, e enfrentará o vice-ministro das Relações Exteriores, Pekka Haavisto, em um segundo turno no próximo mês. No total, já foram apurados 99,8% dos votos.

A votação centrou-se no novo papel do país nórdico como linha da frente da OTAN com a Rússia e na situação de segurança na Europa.

Stubb venceu o primeiro turno das eleições presidenciais com 27,2% dos votos, enquanto Haavisto, ex-ministro das Relações Exteriores, ficou em segundo lugar com 25,8%. O Presidente do Parlamento na Finlândia, Jussi Halla-aho, ficou em terceiro lugar com 19%, seguido pelo governador do Banco da Finlândia, Olli Rehn, com 15,3%.