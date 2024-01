EUA, Egito, Israel e Catar se reúnem em Paris para discutir possível trégua em Gaza

O diretor da CIA, William Burns, e autoridades do Egito, Catar e Israel discutiram neste domingo (28) em Paris sobre um eventual acordo para uma trégua na guerra de Gaza, informaram fontes próximas aos participantes das reuniões.

Egito, Catar, Estados Unidos e Israel também entraram em contato com as autoridades francesas, informaram as mesmas fontes, com o objetivo de avançar em direção a um acordo que inclua uma trégua nos combates e a libertação de reféns retidos pelo movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza.

