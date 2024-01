Charles III passa 3º dia hospitalizado após operação de próstata

O rei britânico Charles III passou, neste domingo (28), seu terceiro dia de recuperação na clínica de Londres onde foi operado da próstata na sexta-feira, e onde sua nora, a princesa Kate, também se recupera de uma cirurgia abdominal.

A rainha Camilla o visitou ao meio-dia, pela terceira vez desde a sua internação.

Na manhã de sexta-feira, o monarca de 75 anos chegou, junto com sua esposa, a London Clinic, um hospital particular situado no bairro chique de Marylebone.