Autor de incêndio mortal em estúdio japonês 'aceita' a sentença

Um japonês condenado à morte pelo incêndio que provocou em um estúdio de animação, que deixou 36 mortos em 2019, afirmou que aceita a sentença do tribunal, segundo a imprensa nipônica.

Shinji Aoba, 45 anos, foi condenado na quinta-feira pelo incêndio de julho de 2019 dos estúdios de Kyoto Animation, no atentado com o maior número de mortes no Japão em várias décadas.

Os advogados de defesa apresentaram recurso na sexta-feira contra a sentença. Eles defenderam a absolvição de Aoba por transtornos mentais.