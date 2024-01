Atlético de Madrid derrota Valencia e é 3º no Espanhol; Girona recupera liderança

O Girona recuperou a liderança de LaLiga ao vencer o Celta, por 1 a 0, neste domingo, pela 22ª rodada do campeonato espanhol, na qual o Atlético de Madrid subiu ao G3 do campeonato após derrotar o Valencia por 2 a 0, no estádio Metropolitano.

Os gols do brasileiro Samuel Lino (45'+5) e do holandês Memphis Depay (57') permitiram aos 'rojiblancos' tomar o terceiro lugar do Barcelona, que sofreu uma dura derrota por 5 a 3 diante do Villarreal no sábado.

Neste domingo o Atlético dominou o Valencia, que tentou responder nos contra-ataques e deu um passo atrás nas aspirações de alcançar as posições europeias.