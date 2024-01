Ataque em igreja italiana em Istambul deixa um morto

Uma pessoa morreu neste domingo (28) em uma igreja italiana de Istambul, Turquia, durante um ataque armado no momento em que era celebrada uma cerimônia religiosa.

O ataque foi executado por volta de 11H40 (5H40 de Brasília) no distrito Sariyer de Istambul por um grupo de homens encapuzados, informou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o ministro, uma pessoa que acompanhava a cerimônia, identificada com as iniciais C. T., morreu no ataque.