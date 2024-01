Ataque contra igreja italiana em Istambul deixa um morto

As autoridades turcas afirmaram que no momento tudo indica que foi um ataque contra uma pessoa, e não contra a Igreja Católica em geral.

O ataque aconteceu por volta de 11H40 (5H40 de Brasília) na igreja Santa Maria do distrito Sariyer de Istambul. A ação foi executada por um grupo de homens encapuzados, informou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, nas redes sociais. Uma investigação foi aberta, acrescentou.

Segundo o ministro Yerlikaya, uma pessoa que acompanhava a missa, identificada com as iniciais C. T., morreu no ataque.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expressou condolências e afirmou que "os passos necessários foram adotados para deter os autores do ataque o mais rápido possível".

No momento do ataque, 40 pessoas estavam no templo, segundo as autoridades.

Policiais e ambulâncias foram enviados ao local, uma igreja construída no século XIX< segundo imagens exibidas por canais de televisão.

Imagens registradas por câmeras de segurança antes do ataque mostram dois homens com máscaras pretas - um deles usa óculos escuros -, com as mãos nos bolsos.

Após a oração do Angelus, o papa Francisco falou sobre o ataque.