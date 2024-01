Xavi anuncia sua saída do Barcelona no final da temporada

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, anunciou neste sábado (27) logo após a dura derrota sofirda diante do Villarreal, que deixará o cargo no final da temporada.

"No dia 30 de junho não continuarei como treinador do Barcelona", disse Xavi, após perder por 5 a 3 com dois gols sofridos no acréscimos em jogo do campeonato espanhol.

"Acho que o clube precisa de uma mudança de rumo, de dinâmica", afirmou o técnico, na coletiva de imprensa após a partida.