Real Madrid vence Las Palmas e lidera LaLiga; Barça perde para Villarreal e Xavi anuncia saída

O Real Madrid assumiu a liderança do campeonato espanhol depois de vencer fora de casa o Las Palmas por 2 a 1 neste sábado (27), pela 22ª rodada em que o Barcelona perdeu por 5 a 3 para o Villarreal e aprofundou sua crise, o que levou o técnico Xavi a anunciar sua saída no fim da temporada. O Las Palmas abriu o placar contra o Real Madrid com um gol de Javi Muñoz (53'), mas Vinicius Junior empatou (65') e Aurélien Tchouaméni fez 2 a 1 na reta final (84') garantindo o triunfo que permitiu ao Real Madrid ultrapassar o Girona no topo da tabela. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A equipe catalã, agora dois pontos abaixo dos 'merengues', visita o Celta no domingo com a possibilidade de recuperar a liderança.

A vitória deste sábado é um impulso para o Real Madrid antes de disputar o jogo adiado da 20ª rodada, fora de casa contra o Getafe, na quinta-feira. No início o Las Palmas deteve o Real Madrid, que jogou sem o suspenso Jude Bellingham e que só acelerou depois de ficar atrás no marcador. "Depois de abrir o placar, o Real Madrid deu um passo à frente, nos colocou para trás criando chances e no final eles conseguiram virar", lamentou Javi Muñoz em entrevista ao Movistar+ após o jogo. "A verdade é que o gol sofrido mudou a dinâmica", reconheceu na coletiva de imprensa o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para quem "não foi um jogo espetacular, mas foi bom". A equipe 'merengue' tentou surpreender no primeiro tempo com bolas longas nas costas dos defensores do Las Palmas, buscando as jogadas de Vinicius e Rodrygo. Enquanto isso os anfitriões tentavam avançar com a posse de bola, mas sem levar muito perigo à defesa adversária.

O time 'canario' acelerou seu jogo no segundo tempo, com mais verticalidade para tentar surpreender.

Num contra-ataque rápido, Sandro avançou pela direita para colocar a bola na área onde Javi Muñoz apareceu para marcar (53'). O gol foi o sinal para o Real Madrid dar mais intensidade ao seu jogo, pressionando e tentando se recuperar no campo adversário em busca do gol do empate. "O gol do Las Palmas no deu um empurrão para que colocássemos mais pressão sem bola e sermos mais eficazes no ataque", disse Ancelotti.