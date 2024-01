Quase 700 turistas são evacuados após protestos em Machu Picchu

"Saíram mais de 660 turistas, entre turistas nacionais e estrangeiros", afirmou à AFP um funcionário do Ministério do Turismo.

Quase 700 turistas foram evacuados de Machu Picchu neste sábado (27) após a greve dos moradores contra o que denunciam como uma "privatização" da venda de ingressos para a entrada na cidadela inca mais visitada do mundo, informou o governo peruano.

O protesto, que completa três dias, foi organizado por grupos do distrito de Machu Picchu Pueblo, no departamento de Cusco, em repúdio à decisão do Ministério da Cultura de contratar um intermediário privado para gerenciar a venda online das entradas.

A chamada paralisação indefinida incluiu no primeiro dia marchas, fechamento de lojas e bloqueios na linha férrea que leva ao complexo pré-hispânico que, em média, é visitado por um milhão de pessoas por ano.

"Somos contra a privatização sistemática de Machu Picchu [...]. As organizações pedem que o contrato com a empresa Joinnus seja anulado", disse à AFP o ex-prefeito de Machu Picchu, Darwin Baca.

Os manifestantes, com bandeiras e faixas dizendo "Machu Picchu não se privatiza, nem aluga" e "Ministra da Cultura, renuncie já", bloquearam a passagem do trem.

As autoridades não relataram feridos ou detidos.

A concessionária Ferrocarril Transandino suspendeu seus serviços entre Ollantaytambo e Machu Picchu para este sábado, após confrontos entre manifestantes e a polícia perto da estação de trem no dia anterior.