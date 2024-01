Milhares de civis permanecem bloqueados neste sábado (27) em condições humanitárias desastrosas, sob chuva e frio, na Faixa de Gaza, onde os combates entre as forças israelenses e os milicianos do Hamas continuam devastando o sul do território palestino.

Israel quer acabar com as atividades da UNRWA, que perde doadores

Israel prometeu neste sábado acabar com a presença em Gaza da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), envolvida em uma polêmica pelo suposto papel de alguns de seus funcionários no ataque do Hamas em 7 de outubro.

(Israel ONU UNRWA Palestinos Gaza conflicto diplomacia refugiados)

RAFAH:

Sem teto nem perspectivas, milhares de palestinos de Gaza se amontoam na fronteira com Egito

Para Um Imad, de 70 anos, foram necessários três dias para chegar a pé a Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Em um labirinto de barracas e produtos a preços exorbitantes, ela dorme à intempérie, como milhares de palestinos que fogem dos combates.

(Israel Palestinos conflito)

SANAA:

Forças americanas destroem míssil huthi no Iêmen após ataque a petroleiro britânico

As forças militares dos Estados Unidos destruíram neste sábado (27) um míssil antinavio dos rebeldes huthis no Iêmen que estava pronto para ser disparado, depois que o movimento apoiado pelo Irã atacou um petroleiro britânico no Golfo de Aden.

(Iêmen EUA conflito transporte comercio Israel mar Palestinos, já transmitida)

SANAA:

'Tim-huthi Chalamet', o 'tiktoker' iemenita que apoia huthis e palestinos

O jovem Rashed Al Haddad, encarando a câmera com um olhar sombrio e com um barco capturado pelos rebeldes huthis iemenitas ao fundo, viralizou por sua defesa da causa palestina... e por sua leve semelhança com o famoso ator Timothée Chalamet.

(Iêmen conflito Palestinos Israel cinema, 460 palavras, já transmitida)

LUCKNOW:

Fome supera o medo para milhares de indianos que buscam emprego em Israel

Milhares de indianos procuram trabalho em Israel, onde a guerra com o Hamas provocou escassez de mão de obra, e afirmam que preferem enfrentar o perigo do conflito no Oriente Médio ao risco de "passar fome" na Índia.

(Israel Palestinos Índia conflito diplomacia emprego política, 570 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

EUA cogita sanções contra Venezuela após decisão da Suprema Corte contra opositora

O governo dos Estados Unidos avalia restabelecer sanções contra a Venezuela depois que a Suprema Corte do país ratificou a inelegibilidade da candidata de oposição à presidência María Corina Machado, afirmou neste sábado (27) o porta-voz do Departamento de Estado.

(EUA Venezuela diplomacia política eleições sanções, já transmitida)

NEMOCON:

'Este sol não queimava assim antes': o fogo surpreende os Andes colombianos

Sobraram apenas cinzas do bosque verde andino onde María Yadira Jiménez trabalhava como guia turística na Colômbia, país que declarou situação de "desastre natural" por conta dos incêndios florestais.

(Colômbia clima incêndios ONU natureza desastres, 470 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS:

MELBOURNE:

Sabalenka vence Zheng e é bicampeã do Aberto da Austrália

A tenista Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, se sagrou campeã do Aberto da Austrália pelo segundo ano consecutivo ao derrotar a chinesa Zheng Qinwen, número 15, por 6-3 e 6-2 em 1 hora e 16 minutos neste sábado (27), em Melbourne.

(Tênis AUS Belarus, 570 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com