Nigéria e Angola são os primeiros classificados para as quartas da Copa Africana

Nigéria e Angola são os dois primeiros classificados para as quartas de final da Copa Africana de Nações (CAN), na Costa do Marfim, depois de suas respectivas vitórias Camarões (2-0) e Namíbia (3-0) neste sábado (27). Os dois países disputarão uma vaga nas semifinais na próxima sexta-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em Abidjan, a Nigéria venceu com uma dobradinha de Ademola Lookman, jogador da Atalanta (36' e 90'). Ele marcou primeiro após receber um passe de Victor Osimhen e depois finalizando um cruzamento da esquerda de Calvin Bassey.

"Foi uma grande atuação da equipe, lutamos bem desde o primeiro minuto até os 100 minutos", disse Lookman após a partida diante de 22.085 torcedores no estádio Felix Houphouet Boigny, na capital marfinense. O técnico da Nigéria, o português José Peseiro, elogiou seus comandados: "Estou muito feliz com os meus rapazes. Acho que o nosso time fez um trabalho muito bom contra uma ótima equipe. Merecemos vencer". Já o treinador de Camarões, Rigobert Song, disse que a falta de experiência custou caro à sua seleção. "Tenho uma equipe jovem e jogadores que estão aprendendo neste nível", admitiu. "Eles vão aprender e melhorar com os seus erros. Daqui a dois ou três anos serão os mesmos jogadores, mas uma equipe diferente." A Nigéria terminou em segundo lugar no seu grupo, atrás da Guiné Equatorial, enquanto Camarões também ficaram em segundo, atrás do atual campeão Senegal.

Play

E em Bouaké seleção de Angola derrotou a Namíbia por 3 a 0 com uma dobradinha de Gelson Dala aos 38 e 42 minutos e um gol de Mabululu no segundo tempo (66') e se classificou pela 3ª vez na história para as quartas de final da Copa Africana de Nações. A partida terminou com dez homens em campo para cada seleção, após as expulsões do goleiro angolano Neblù (17') e do zagueiro-central namibiano Lubeni Haukongo (40'). Neblù impediu um gol por cobertura do zagueiro Gaspar mas avançou demais e foi expulso por colocar a mão na bola fora da área.

Apesar da desvantagem numérica, os jogadores do técnico Pedro Gonçalves abriram o placar numa bela jogada, em que Gilberto lançou nas costas da defesa para o capitão Fredy, que cruzou e encontrou o autor do gol, Gelson Dala. Dois minutos depois, as coisas melhoraram ainda mais para Angola: o zagueiro da Namíbia Lubeni Haukongo recebeu o segundo cartão amarelo por cometer falta sobre Mabululu (40') e deixou as duas seleções com dez em campo. E para a alegria da torcida angolana, em uma cobrança de falta aos 42 minutos, Fredy colocou a bola na cabeça de Dala, que ampliou. O angolano se tornou o vice-artilheiro do torneio, atrás do guineense Emilio Nsue (5 gols), que joga neste domingo contra a Guiné.