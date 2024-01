Nice vence Metz em casa (1-0) e se consolida na vice-liderança da Ligue 1

O Nice confirmou neste sábado seu bom momento no seu estádio Allianz Riviera ao vencer o Metz por 1 a 0, com um gol de pênalti do atacante marfinense Evann Guessand, e se consolidou na segunda posição no campeonato francês, atrás do líder Paris Saint-Germain.

Com a sexta vitória consecutiva na Ligue 1 jogando em casa, o Nice, que agora soma 38 pontos, continua o seu caminho rumo às competições europeias da próxima temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os jogadores comandados por Francesco Farioli estão agora a cinco pontos do PSG e abrem uma vantagem de quatro pontos em relação ao Brest, que visita o Parque dos Príncipes, em Paris, no domingo, antes de receber o Nice na vigésima rodada.