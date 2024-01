Maidstone, da 6ª divisão, elimina Ipswich na Copa da Inglaterra

O Maidstone United, clube da sexta divisão, deu continuidade ao seu sonho na Copa da Inglaterra, ao derrotar por 2 a 1 neste sábado (27) o Ipswich, candidato à subir à Premier League, pela quarta rodada do torneio.

Este modesto clube que disputa a National League South (6ª divisão) prolongou o seu conto de fadas no estádio do Ipswich, atualmente segundo colocado da Championship (2ª divisão), com uma diferença de cem posições entre as duas equipes na pirâmide do futebol inglês.

Em Portman Road os visitantes saíram na frente com um golaço de Lamar Reynolds no fim do primeiro tempo (43') antes dos donos da casa empatarem com um gol de Jeremy Sarmiento no início da segunda etapa (56').