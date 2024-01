Israel quer fim das atividades de agência da ONU em Gaza após guerra

O governo de Israel deseja que a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) interrompa as atividades em Gaza ao final da guerra, afirmou neste sábado o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz.

Katz fez a declaração depois que alguns funcionários da agência foram acusados de envolvimento no ataque de 7 de outubro do Hamas em território israelense.

O governo pretende garantir que "a UNRWA não será parte" da solução no território palestino após a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino, afirmou o ministro em um comunicado, no qual expressa o desejo de "interromper" todas as atividades da agência.