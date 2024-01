Israel quer acabar com as atividades da UNRWA, que perde doadores

Israel prometeu, neste sábado (27), acabar com a presença em Gaza da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), envolvida em uma polêmica pelo suposto papel de alguns de seus funcionários no ataque do Hamas em 7 de outubro.

O governo dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira a suspensão temporária do financiamento à agência, uma decisão imitada neste sábado por Austrália, Canadá, Itália e Reino Unido.

A UNRWA, na mira das autoridades israelenses há muito tempo, demitiu vários funcionários depois que Israel acusou estas pessoas de envolvimento no ataque do movimento islamista contra seu território. Washington afirmou que a agência da ONU demitiu 12 empregados.