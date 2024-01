Incêndio devasta quase 600 hectares de parque nacional da Argentina

"O fogo está fora de controle", declarou Mario Cárdenas, chefe do departamento de Incêndios, Comunicações e Emergências (ICE) do parque, declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2017.

Brigadistas e pessoal da província de Chubut trabalham para evitar que as chamas atinjam as comunidades próximas de Esquel e Trevelin, cerca de 2.000 km a sudoeste de Buenos Aires.

Ele afirmou que a área afetada pelo incêndio, que começou na noite de quinta-feira, passou de cerca de 65 para 577 hectares de florestas, já saindo da jurisdição do parque.

As condições para controlá-lo "são adversas porque continuamos com muito vento e temperatura alta. Isso nos dificulta bastante nas tarefas", destacou Cárdenas.

A Télam disse que o fogo, localizado na área do arroio Centinela na altura da baía Rosales do lago Futalaufquen, consumiu floresta nativa e queimou espécies como faia-antártica, laura (Schinus patagonicus), bambu-chileno e lenga.

No Instagram, o Parque Nacional Los Alerces informou que, na noite de sexta, um drone sobrevoou a área para avaliar o avanço do fogo, e equipes de bombeiros de Esquel, com cerca de 37.000 habitantes, e Trevelin, com cerca de 8.000, "estão presentes protegendo as populações próximas ao incêndio".

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) relatou temperaturas recordes de mais de 40°C nos últimos dias na Patagônia argentina.

