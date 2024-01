Homens armados matam nove paquistaneses no Irã, perto da fronteira

Homens armados mataram nove paquistaneses neste sábado (27) no sudeste do Irã, perto da fronteira com o Paquistão, segundo uma agência de notícias e funcionários paquistaneses, uma semana após bombardeios entre os países vizinhos.

Irã e Paquistão trocam acusações de maneira frequente sobre permissões para que grupos rebeldes atuem do outro lado da fronteira.

O embaixador paquistanês no Irã, Muhamad Mudassir Tipu, que foi recebido neste sábado pelo presidente iraniano Ebrahim Raisi, disse estar "profundamente chocado com o terrível assassinato de nove paquistaneses em Saravan", em publicação no X.

Em 16 de janeiro, o Irã atacou, com mísseis drones, um grupo "terrorista" em território paquistanês. O Paquistão respondeu com bombardeios contra outros grupos insurgentes no Irã.

Os dois ataques deixaram 11 mortos, em sua maioria mulheres e crianças, segundo as autoridades.

Também provocaram uma breve crise diplomática, na qual o Paquistão retirou seu embaixador de Teerã e anunciou que o embaixador iraniano, que estava em seu país, não poderia retornar a Islamabad.

No dia 22, porém, os dois países anunciaram a retomada das relações.